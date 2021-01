Abrashi thotë se Albin Kurti u tall me Grenellin dhe Shtëpinë e Bardhë

Abrashi ka thënë se Kurti vazhdimisht ka pasur qasje kundër Amerikës.

“Ne e kemi parë zotin Kurti disa herë duke u tallur me zyrtarët amerikanë. Zoti Kurti është tallur me zotin Grenell…Nxjerrja e dokumenteve sikurse ato të NATO-s është më shumë se tallje. Për ne si LDK ky veprim nga Kurti ishte i papranueshëm dhe realisht ky do të duhet të ishte sinjali i parë për ndërprerje të bashkëpunimit. Në fjalimin e tij Kurti e ka përmendur Shtëpinë e Bardhë si shtëpi të verdhë e me emra të tillë”, tha ai në Dukagjin.

Për cilën parti do të votoni më 14 shkurt? PDK LDK LVV AAK NISMA Rezultatet Votoni

Sekretari i Përgjithshëm i LDK-së ka vijuar edhe më tej me akuza duke etiketuar Kurtin.