Abrashi: Kalimi në një valutë tjetër kërkon tranzicion, as Qeveria as BQK nuk janë zmbrapsur Artan Abrashi nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, deklaron se as Qeveria e Kosovës e as Banka Qendrore e Kosovës nuk janë zmbrapsur pas vendimit të kësaj të fundit e cila përcakton që euroja të jetë valuta e vetme që mund të përdoret për pagesa me para të gatshme në gjithë vendin. Në RTV Dukagjini, Abrashi…