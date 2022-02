Abramovich përfshihet në bisedimet për paqe mes Rusisë dhe Ukrainës

Abramovich është larguar nga Britania shkaku i sanksioneve të vendosura ndaj shtetit rus, pas pushtimit të Ukrainës, transmeton lajmi.net.

Derisa lufta vazhdon mes dy shteteve, tashmë kanë nisur edhe bisedimet që të gjendet “gjuha e përbashkët” për paqe mes Rusisë dhe Ukrainës.

“Jerusalem Post” raporton se edhe miliarderi Roman Abramovich është i përfshirë në këto bisedime për paqe mes Rusisë dhe Ukrainës.

BREAKING: The Jerusalem Post reports that Russian billionaire Roman Abramovich is involved in Russia-Ukraine peace talks

— The Spectator Index (@spectatorindex) February 28, 2022