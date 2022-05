Abraham heroi i Romës, e dërgon në finale të Konferencë Ligës

Ekipi i Jose Mourinhos arriti fitore minimale 1:0 ne ndeshjen e dytë, ndërsa rezultati i përgjithshëm 2:1.

Heroi i ‘Romakëve’ ishte Abraham i cili shënoi në minutën e 11`.

Pjesa e parë ishte e dominuar nga Roma në çdo aspekt të lojës, shkruan lajmi.net.

Në pjesë e dytë Leicester kërkonin të barazonin ndeshjen, por nuk u treguan të saktë.

Kështu Roma kalon në finale, ku do të përballet me Feyenoord, pasi ata mposhtën Marseille me rezultat të përgjithshëm 3:2.

Roma dhe Feyenoord do të takohen më 25 maj me fillim nga ora 21:00, në finalen e cila mbahet në Tiranë./Lajmi.net/