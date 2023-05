Abott: Është koha që Kosova të propozojë zyrtarisht një draft-statut për Asociacionin

Nëpërmjet një postimi në Twitter, amabasadori Abott ka bërë të ditur se këtë javë do të ketë “vizitorë të rëndësishëm” në Prishtinë.

“Aleatët e Kosovës duan të shohin përparim në normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë.Pra, tani është koha që Kosova të propozojë zyrtarisht një draft-statut për Asociacionin, duke u mbështetur në vizionin e prezantuar nga Kryeministri javën e kaluar, në përputhje me kriteret e përcaktuara nga BE. Kjo javë sheh shumë vizitorë të rëndësishëm në Prishtinë”, ka shkruar Abbott.

This week sees many important visitors in Pristina, including 🇬🇧 Director for the Western Balkans @VBillingFCDO. 🇽🇰 allies want to see progress in the normalisation of relations with 🇷🇸. 1/2

