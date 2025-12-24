Abelard Tahiri: Programi i Bedri Hamzës parasheh Fondin e Bursave prej 30 milionë eurosh dhe punë për të diplomuarit
Kandidati me numër 110 në listën e PDK-së, Abelard Tahiri sot ka bërë një video për studentët.
Ai tha se studentët janë forca dhe shpresa e Kosovës, transemton lajmi.net.
“Asnjë i ri nuk duhet të heqë dorë nga studimet për shkak të kushteve ekonomike. Programi i Bedri Hamzës parasheh Fondin e Bursave prej 30 milionë eurosh dhe punë për të diplomuarit.Sepse investimi në arsim është investim në të ardhmen e Kosovës.”, tha Tahiri ndër të tjera./lajmi.net/