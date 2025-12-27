Abelard Tahiri: Nesër, bashkimi qytetar i jep Kosovës drejtim të ri
Kandidati për deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri ka thënë se nesër, më 28 dhjetor bashkimi qytetar do t’i japë Kosovës drejtim të ri.
Tahiri, në një postim në Facebook, ka bërë thirrje që të votohet Bedri Hamza dhe PDK për një të ardhme më të mirë për të gjithë.
“Nesër, zëri i qytetarëve bëhet drejtim shteti! Një ditë para vendimit të madh, Kosova po flet me një zë. Mbrëmë në Podujevë, Mitrovicë dhe Nekoc pashë të njëjtën energji frymëzuese që po ndihet gjithandej vendit: qytetarë të bashkuar, të vendosur për ndryshim. Nesër është dita kur bashkimi ynë merr formë në votë dhe i jep Kosovës drejtim të ri. Bedri Hamza Kryeministër, për stabilitet, shpresë dhe një të ardhme më të mirë për të gjithë”, ka shkruar Tahiri.