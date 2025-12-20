Abelard Tahiri: Mbështetje, siguri dhe më shumë mundësi për gratë dhe nënat e reja (Video)
Kandidati për deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri (nr. 110), ka publikuar një video në rrjetet sociale, ku thekson rëndësinë e mbështetjes institucionale për gratë dhe nënat e reja.
Në mesazhin e tij, Tahiri nënvizon se ndërtimi i një shoqërie të fortë fillon me fuqizimin e atyre që janë shtylla e saj kryesore.
“Mbështetje, siguri dhe më shumë mundësi për gratë dhe nënat e reja, sepse një shoqëri e fortë ndërtohet duke mbrojtur dhe fuqizuar ato që janë zemra e saj,” ka shkruar Tahiri krahas videos së publikuar.