Abelard Tahiri befason këndshëm: Refuzon pozicionin e privilegjuar në listën zgjedhore të PDK-së
Deputeti i PDK-së, Abelard Tahiri, ka njoftuar sot se i ka kërkuar kryetarit të partisë, Bedri Hamzës, që të mos jetë pjesë e dhjetëshes së parë në listën garuese për Kuvendin e Kosovës.
Tahiri tha se vendimi është marrë me mirëkuptim dhe me bindjen se është veprim i duhur, duke theksuar se është koha që të hapet rruga për kandidatë të rinj.
Ai rikujtoi përvojën e tij shumëvjeçare në institucionet shtetërore, ku ka shërbyer si këshilltar i Presidentit Hashim Thaçi për 9 vite, gati 3 vite Ministër i Drejtësisë dhe pesë vite Kryetar i Grupit Parlamentar të PDK-së.
“Numrat nuk trashëgohen dhe nuk i kemi me tapi. Ne që kemi përvojë duhet t’i ndihmojmë kolegët e rinj që të jenë pjesë e parlamentit të ardhshëm”, u shpreh ai, duke theksuar se megjithatë do të mbetet pjesë e listës së kandidatëve të PDK-së, por jo në pozitat e para si në zgjedhjet e kaluara.
Tahiri përfundoi postimin e tij me mbështetje për kandidatin për kryeministër të PDK-së, Bedri Hamzën.
