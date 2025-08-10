Abedin Hoxha, njëri nga të vrarit sot në Gjilan varroset nesër
Familjarët e njërit nga të vrarët në vrasjen e trefishtë në Gjilan njoftuan se familjari i tyre, Abedin Hoxha, varroset nesër. “Të dashur familjarë, miqë dhe qytetarë ,me dhimbje të thellë e me zemra të thyera ju njoftojmë që babai, vëllau, daja dhe familjari ynë i dashur Abedin Mehmetali Hoxha, sot, ndërroi jetë në rrethana…
Lajme
Familjarët e njërit nga të vrarët në vrasjen e trefishtë në Gjilan njoftuan se familjari i tyre, Abedin Hoxha, varroset nesër.
“Të dashur familjarë, miqë dhe qytetarë ,me dhimbje të thellë e me zemra të thyera ju njoftojmë që babai, vëllau, daja dhe familjari ynë i dashur Abedin Mehmetali Hoxha, sot, ndërroi jetë në rrethana të rënda tragjike në Gjilan. Për varrimin e tij ju njoftojmë nesër”, thanë nga familja.