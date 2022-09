Abdullahu: Qeveria është dehur nga pushteti dhe arroganca, s’beson se dikush mund të jetë kundër saj

Zëdhënësi i Partisë Demokratike të Kosovës, Faton Abdullahu në një postim në Facebook ka thënë se disa qeveritarë po e akuzojnë opozitën se qëndron prapa grevës, nuk po gënjejnë pasi njëmend mendojnë se opozita qëndron prapa grevës.

Sipas tij kjo ndodh sepse pozita është dehur prej pushtetit dhe arrogancës dhe nuk po mund të kuptojnë se është e mundshme të jesh kundër qeverisë duke qenë i ndershëm, i pakorruptuar dhe që i ka qëllimet e mira.

“Prandaj pushtetarëve ju duket apsurde si ka mundësi të gjithë mësimdhënësit dhe jo vetëm, të veprojnë ndryshe dhe ta akuzojnë Qeverinë se e ka gabim dhe ata kanë të drejtë. Kthjellnu bre. Mos e rreni vetëveten. Ofroni zgjidhje se nuk ju ka faj opozita po zezdita e juaj.”, shkruan Abdullahu.

Postimi i plotë:

Greva dhe opozita

Disa qeveritarë po e akuzojnë opozitën se qëndron prapa grevës. Këta nuk po gënjejnë, përnjëmend mendojnë se opozita është prapa grevës. A e dini pse ? Sepse këta të pozitës janë dehur prej pushteti dhe arroganca nuk po i lë ta marrin vesh se sot është e mundshme me qenë kundër Qeverisë Kurti dikush që është i ndershëm i pakorruptuar dhe për më shumë me pas të drejtë dhe me i pas qëllimet e mira. Prandaj pushtetarëve ju duket apsurde si ka mundësi të gjithë mësimdhënësit dhe jo vetëm, të veprojnë ndryshe dhe ta akuzojnë Qeverinë se e ka gabim dhe ata kanë të drejtë. Kthjellnu bre. Mos e rreni vetëveten. Ofroni zgjidhje se nuk ju ka faj opozita po zezdita e juaj. /Lajmi.net/