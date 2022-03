Abdullahu: PDK-ja, partia më e madhe e të gjitha kohërave në Kosovë

‘’Unë e konsideroj Partinë Demokratike shumë të guximshme, nëse dikush më pyet pse, i them se e guximshme është se brenda saj ka njerëz që kanë themelu UÇK-në, njerëz që kanë luftu, kanë vepru në ilegalitet etj..etj’’, tha Abdullahu.

Tutje, Abdullahu tha se PDK ka një bagazh të shtet ndërtimit, dhe demokratizimit të Kosovës.

”Partia Demokratike e ka një bagazh të shtet ndërtimit, dhe demokratizimit të Kosovës, dhe unë e them me krenari e konsideroj Partinë Demokratije, parti më e madhe e të gjitha kohërave në Kosovë, s’po e them për nga kohëzgjatja, por e them për nga të qëndruarit në qeveri, votat që i ka marrë, besimi i qytetarëve që e ka marrë, themelimi i shtetit’’, tha Abdullahu në Politiko.