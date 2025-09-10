Abdixhiku: VV-ja e do LDK-në, por LDK-ja s’do të bashkëpunojë me ta

Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku foli sonte për zhvillimet aktuale politike dhe raportet mes partive. Ndër temat e diskutuara ishte edhe mundësia e një bashkëpunimi të mundshëm ndërmjet LDK-së dhe Lëvizjes Vetëvendosje. Megjithatë, Abdixhiku përjashtoi çdo opsion të tillë, duke qenë i qartë në qëndrimin e partisë së tij. “Ata e dojnë LDK-në, LDK-ja s’do…

Lajme

10/09/2025 21:24

Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku foli sonte për zhvillimet aktuale politike dhe raportet mes partive.

Ndër temat e diskutuara ishte edhe mundësia e një bashkëpunimi të mundshëm ndërmjet LDK-së dhe Lëvizjes Vetëvendosje. Megjithatë, Abdixhiku përjashtoi çdo opsion të tillë, duke qenë i qartë në qëndrimin e partisë së tij.

“Ata e dojnë LDK-në, LDK-ja s’do të bashkëpunojë me ta. Këtu përfundon tregimi i relacioneve”, tha Abdixhiku në Klan Kosova.

Ai theksoi se ekzistojnë dallime të thella vlerash dhe bindjesh mes dy partive dhe se LDK-ja mbetet e përkushtuar ndaj parimeve kushtetuese dhe institucioneve të pavarura të shtetit.

“Ka shumë arsye që ne i kemi thënë në vazhdimësi. Ka bindje vlerore dhe me krenari ne qëndrojmë për një Republikë e cila respekton Kushtetutën e vet, që respekton vlerat demokratike, që respekton Gjykatën Supreme, që respekton prokurorët, që është gjithçka që sot Lëvizja Vetëvendosje bën”, theksoi ai.

Artikuj të ngjashëm

September 10, 2025

Arrestimi i kameramanit që filmoi xhipat dhe shkollën e vajzave të...

Lajme të fundit

Arrestimi i kameramanit që filmoi xhipat dhe shkollën...

“Prisja djalin në shi e borë, sigurimi i...

Abdixhiku, PDK-së dhe AAK-së: Për shkak të votës...

Presidentja tha se po i përndjeken e incizohen...