Abdixhiku viziton minatorët e Trepçës: Minatorët, në përballje me popullistë, rrezikohen të quhen dhe tradhtarë

Ai ka thënë se gjatë kësaj periudhe me shpresën se do t’iu ekzekutohen pagat, ai ka hezituar ti takoj që mos ta politizoj situatën. Por, që sipas tij kjo çështje nuk po zgjidhet.

“Vizitova dhe pashë kushtet – jo vetëm të rënda të punës, por antihumane. Aq antihumane, sa nuk i besoni pa i parë vet aty! Por sot kushtet, pajisjet primitive, që datonin, besoni ose jo, që nga viti 1919, sot janë në rend të dytë. Janë në rend të dytë sepse plot 1100 punëtorë të Trepçës, janë pa paga dhe po futen në muajin e tretë pa asnjë pagë kompensim. Punëtorët janë të Trepçës. Trepça është e shtetit. Ata kanë kontrata, kanë zotim shtetëror për pagën që duhet marrë. Partia në pushtet menaxhon me kompleks me Borde e me Menaxhment. Është përgjegjësi e tyre, e shtetit, që punëtorët e vet t’i kompensojë për punën dhe kontratën që kanë”, ka shkruar Abdixhiku.

Ai ka thënë se LDK i mbështet plotësisht kërkesat e tyre.