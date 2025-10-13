Abdixhiku uron kandidatët që fituan dhe shkuan në balotazh: Kemi mbi 180 mijë vota për Kuvende Komunale, dhe dalim partia e parë nga këto zgjedhje lokale
Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku ka falënderuar të gjithë kandidatët për kryetarë komunash nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Ai ka shprehur mirënjohjen më të thellë për punën që ata kanë bërë në këtë fushatë, ndërkaq ka thënë se të gjithë kanë qenë zëri, fytyra dhe energjia e LDK-së në çdo qytet, lagje e fshat të…
Lajme
Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku ka falënderuar të gjithë kandidatët për kryetarë komunash nga Lidhja Demokratike e Kosovës.
Ai ka shprehur mirënjohjen më të thellë për punën që ata kanë bërë në këtë fushatë, ndërkaq ka thënë se të gjithë kanë qenë zëri, fytyra dhe energjia e LDK-së në çdo qytet, lagje e fshat të Kosovës.
“Sot, disa e festojnë fitoren. Imriu, Iliri e Ruzhdiu festojnë me raund të parë. Festojmë për ta të gjithë. E merituat me punë, me durim e me besim. Urime për çdo sukses që e keni ndarë me qytetarët tuaj, për çdo fitore që është fitore e përbashkët e LDK-së dhe e gjithë Kosovës. Deri më sot keni qenë kandidat vetëm të LDK-së, nga sot e tutje jeni kryetarë të të gjithëve pa dallim. Silluni si të tillë”, ka thënë Abdixhiku për ata që fituan garën me raundin e parë.
Abdixhiku ka shkruar edhe për ata që shkuan në balotazh e ata që humbën, e që ju tha ta mbajnë “kokën lartë”.
“Mos e merrni si humbje, meqë gara nuk ështe e tillë. Është përvojë, është themel për fitoret e ardhshme, është dëshmi se LDK ka njerëz të guximshëm që nuk dorëzohen kurrë. Politika është garë e gjatë, maratonë. Dhe ne, si LDK, kemi dëshmuar se dimë të fitojmë, por edhe dimë të qëndrojmë me dinjitet kur na mungon një hap deri te fitorja. Kokën lart të gjithë. Sepse LDK-ja sot është më e fortë, më e organizuar dhe më e lidhur me njerëzit se kurrë më parë. Ju jeni dëshmia e kësaj”, ka shkruar Abdixhiku.
Ai ka thënë se LDK ka mbi 180 mijë vota për Kuvende Komunale, për çka ka thënë se është partia e parë nga këto zgjedhje lokale.
“Rrugëtimi ynë vazhdon. Me të njëjtin përkushtim, me të njëjtën besë dhe me të njëjtin qëllim. Ju faleminderit nga zemra për fushatën, për punën, për besimin”, ka shkruar i pari i LDK-së. /Lajmi.net/
Postimi i plotë: