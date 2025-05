Abdixhiku ‘thumbon’ Pecin: Paret e vjedhura nga ata që e shohin veten mbi shtet e ligj, do të kthehen cent më cent

Abdixhiku në postimin e tij tha se paret e vjedhura nga ata që e shohin veten mbi shtet, ligj e vend, do të kthehen cent më cent, duke thumbuar Pecin, shkruan lajmi.net

Postimi i plotë:

Atë ditë do të mburremi të gjithë – me shtetin tonë, me arritjet tona; me integritetin e njerëzve që i shërbejnë popullit të tyre pa frikë. Atë ditë, piskamat e politikanëve që mbrojnë hajninë vetëm pse hajni është i tyre – atë që u bërtet me fakte mu para syve – atë ditë, këto piskama nuk do të kenë më asnjë vlerë.