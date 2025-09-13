Abdixhiku “thumbon” Kurtin: Tek ne gjejnë njerëzit që e duan Kushtetutën, jo që e shkelin atë

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka hapur zyrtarisht fushatën e partisë së tij për zgjedhjet lokale që do të mbahen më 12 tetor. Në një tubim me strukturat dhe simpatizantët e LDK-së, ai theksoi se partia që ai drejton nuk ndërton mbi rrënime, por mbi vlera dhe përfshirje, transmeton lajmi.net. “Ne krijojmë.…

Lajme

13/09/2025 18:39

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka hapur zyrtarisht fushatën e partisë së tij për zgjedhjet lokale që do të mbahen më 12 tetor.

Në një tubim me strukturat dhe simpatizantët e LDK-së, ai theksoi se partia që ai drejton nuk ndërton mbi rrënime, por mbi vlera dhe përfshirje, transmeton lajmi.net.

“Ne krijojmë. Jo duke rrënuar shtetin, por duke e bërë atë. Jo duke e përulur tjetrin, por duke e afruar atë. Jo duke e zaptuar komunën, por duke e dashur atë,” u shpreh Abdixhiku, duke e pozicionuar LDK-në si alternativë të qeverisjes lokale me vizion e përgjegjësi.

Ai theksoi se qytetarët e Kosovës gjithmonë i kthehen LDK-së pas çdo krize politike, sepse sipas tij, kjo është partia ku gjejnë “strehën e sigurt, strehën e arsyes dhe strehën e shtetit”.

Në fjalimin e tij, Abdixhiku u zotua për një lidership që mbron Kushtetutën dhe forcon marrëdhëniet me aleatët ndërkombëtarë.

“Tek ne gjejnë njerëzit që bëjnë shtetin, jo që e shkatërrojnë atë. Tek ne gjejnë njerëzit që e duan Kushtetutën, jo që e shkelin atë… sepse një Kosovë kemi, këtë shtet kemi, këtë vend kemi,” përfundoi ai./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

September 13, 2025

KFOR-i deklarohet për takimin Barduani-Osmani, jep detaje

September 13, 2025

72% e drejtorive komunale drejtohen nga burrat – barazia gjinore mbetet...

September 13, 2025

Martesë mes gëzimit dhe mungesës – Majlinda kurorëzon dashurinë pa babain...

September 13, 2025

“Ju më njihni” – Peci deklarohet pasi nuk i dhezi tubimi...

Lajme të fundit

KFOR-i deklarohet për takimin Barduani-Osmani, jep detaje

72% e drejtorive komunale drejtohen nga burrat –...

WOW: Yildiz “shpërthen” me supergol kundër Interit (VIDEO)

Martesë mes gëzimit dhe mungesës – Majlinda kurorëzon...