Abdixhiku “thumbon” Kurtin: Tek ne gjejnë njerëzit që e duan Kushtetutën, jo që e shkelin atë
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka hapur zyrtarisht fushatën e partisë së tij për zgjedhjet lokale që do të mbahen më 12 tetor.
Në një tubim me strukturat dhe simpatizantët e LDK-së, ai theksoi se partia që ai drejton nuk ndërton mbi rrënime, por mbi vlera dhe përfshirje, transmeton lajmi.net.