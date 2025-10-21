Abdixhiku thotë se LDK doli e para nga votat e mërgatës: Jemi krenarë, jemi mirënjohës

21/10/2025 12:00

Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, ka shprehur mirënjohjen dhe krenarinë për mbështetjen e jashtëzakonshme që partia mori nga mërgata, pas rezultatit të jashtëzakonshëm në zgjedhjet e fundit.

Me 30,25% të votave nga mërgimtarët, siç thotë ai, LDK doli e para, duke rikonfirmuar se puna e palodhur dhe lidhja e fortë me diasporën janë çelësi i suksesit.

Ai theksoi ndër tjera se ky rezultat është një dëshmi e besimit të madh që mërgimtarët kanë ndaj vlerave dhe vizionit të partisë.

”Ju kujtohet zhurma e madhe para disa muajve rreth mbështetjes për LDK-në nga mërgata? Ja ku jemi sërish, tetë muaj pas, mërgata foli prapë dhe foli qartë!
LDK del e para me votat nga jashtë!
Plot 30,25%, nga gati 30 mijë votues nga jashtë i kanë dhënë mbështetje LDK-së; duke rikonfirmuar edhe një herë se puna e vazhdueshme e lidhja e drejtë që kemi mbysin secilën zhurmë.
Të 8,093 votuesve tanë, ju themi faleminderit! Ky është rezultati me i mirë lokal që LDK merr nga mërgata që mga shpallja e pavarësisë.
Jemi krenar.
Jemi mirënjohës.
Ky rezultat është dëshmi e besimit të madh që mërgimtarët tanë kanë ndaj vlerave, vizionit dhe politikës sonë të përgjegjshme. Ěshtë tregues se besimi mbytë zhurmën, ideali e zhbën propagandën, e Lidhja i qëndron kohës.
Le të vazhdojmë!”.

