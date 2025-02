Abdixhiku të rinjve: Jetën në Kosovë do ta bëjmë të mirë, jemi vetëm një ditë larg Kandidati i LDK-së për kryeministër, Lumir Abdixhiku, në tubimin përmbyllës ka thënë se çfarë kanë nisur sonte në sheshin “Skënderbeu”, do të kushtrojë fort e do të mbahet mend gjatë për gjenerata të tëra. Abdixhiku tha se populli i Kosovës është bërë bashkë sonte kundër ndarjes, urrejtjes, përçarjes dhe sipas tij, kjo është fitorja e…