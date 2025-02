Abdixhiku takon ambasadorin gjerman: E falënderova për mbështetjen e vazhdueshme të Gjermanisë

Kandidati i LDK-së për kryeministër, Lumir Abdixhiku, ka pritur sot në takim ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë, Jorn Rohde.

I pari i LDK-së ka treguar se diplomatin gjerman e ka njoftuar me ecurinë e fushatës.

Në profilin e tij në “Facebook”, ai ka shkruar se ambasadorin gjerman e ka falënderuar për mbështetjen e vazhdueshme të Gjermanisë ndaj Kosovës.

“Në Selinë Qendrore të LDK-së, prita ambasadorin e Gjermanisë Jörn Rohde. Atë e njoftova për ecurinë e fushatës eloktorale dhe momentumin e mirë nëpër të cilin po kalon Lidhja Demokratike e Kosovës në tubimet e mëdha elektorale në gjithë Kosovën! E falenderova për mbështetjen e vazhdueshme të Gjermanisë; siç dhe e njoftova për projektet kryesore që do të nisim si qeveri pas datës së 9 shkurtit. Investimet gjermane, në Kosovë, do të trajtohen me prioritet strategjik”, ka shkruar Abdixhiku.