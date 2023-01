Abdixhiku takohet me punonjësit shëndetësorë: Klinikat spitalore janë pa penj, infuzione dhe doreza Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, sot ka takuar punonjësit shëndetësorë. Me anë të një postimi në Facebook, Abdixhiku tha se ditën e premte e ka filluar me punonjësit shëndetësorë të cilët, sipas tij, ia konfirmuan që sistemi i shëndetësisë është në pikën e thyerjes, shkruan lajmi.net. Abdixhiku ka përmendur disa probleme me…