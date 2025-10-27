Abdixhiku takohet me Limajn: Ishte takim i shkëlqyeshëm me një mik të shkëlqyeshëm

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lumri Abdixhiku dhe ai i Nisma Socialdemokrate janë takuar sot gjatë ditës. Abdixhiku e quajti takimin e shkëlqyeshëm. "Ishte një takim i shkëlqyeshëm me një mik të shkëlqyeshëm siç është Fatmir Limaj. Me pasë dashtë ju me ditë, ju kishim thirrë në takim", Abdixhiku.

27/10/2025 15:35

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lumri Abdixhiku dhe ai i Nisma Socialdemokrate janë takuar sot gjatë ditës.

Abdixhiku e quajti takimin e shkëlqyeshëm.

“Ishte një takim i shkëlqyeshëm me një mik të shkëlqyeshëm siç është Fatmir Limaj. Me pasë dashtë ju me ditë, ju kishim thirrë në takim”, Abdixhiku.

Pamje: Ekonomiaonline.

