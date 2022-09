Abdixhiku takohet me emisarin gjerman për Ballkanin Perëndimor, flasin për dialogun dhe vizat Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, është takuar sot me emisarin e qeverisë gjermane për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin. Përmes një njoftimi në Facebook, Abdixhiku ka bërë të ditur se ka biseduar me emisarin gjerman lidhur me dialogun Kosovë-Serbi, shkruan lajmi.net. Ai ka bërë të ditur se temë diskutimi me Sarrazin ka qenë…