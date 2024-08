Abdixhiku takohet me ambasadorin britanik, i tregon për përgatitjet e LDK-së për zgjedhje Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës është takuar sot me ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jonathan Hargreaves. Abdixhiku ka treguar se me ambasadorin britanik kanë biseduar në lidhje me përgatitjen e LDK-së për zgjedhjet e ardhshme, shkruan lajmi.net. “E njoftova ambasadorin mbi përgatitjet tona për zgjedhjet e 9 shkurtit, programin tonë politik ‘Rruga…