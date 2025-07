Abdixhiku s’takohet me zyrtarin e lartë të DASh-it, e zëvendëson Bajrami Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit për Çështje Evropiane, Brendan Hanrahan po qëndron për vizitë në Kosovë. Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku pas seancës së sotme konstituive tha se për shkak që do të udhëtojë, me zyrtarin e lartë të DASh-it do të takohet shefja e grupit parlamentar e kësaj partie, Hykmete Bajrami.…