Abdixhiku prezanton Visar Azemin si kandidat të LDK-së për kryetar të Ferizajt: Shembull i njeriut që e njeh qytetin në rrënjë

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka prezantuar Visar Azemin si kandidatin e kësaj partie për kryetar të Ferizajt në zgjedhjet e ardhshme lokale. Nga një tubim i mbajtur në Ferizaj, Abdixhiku e ka përshkruar qytetin si “porta që lidh veriun me jugun, lindjen me perëndimin” dhe shembull të zhvillimit përmes punës e…

Lajme

12/08/2025 21:51

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka prezantuar Visar Azemin si kandidatin e kësaj partie për kryetar të Ferizajt në zgjedhjet e ardhshme lokale.

Nga një tubim i mbajtur në Ferizaj, Abdixhiku e ka përshkruar qytetin si “porta që lidh veriun me jugun, lindjen me perëndimin” dhe shembull të zhvillimit përmes punës e përkushtimit.

Ai tha se qyteti meriton një udhëheqje “përtej të zakonshmes”, duke theksuar se Azemi e njeh mirë realitetin dhe nevojat e qytetarëve.

Visar Azemi ka përfunduar studimet në inxhinieri elektrike në Universitetin e Prishtinës dhe studimet pasuniversitare në menaxhim financiar ndërkombëtar në Universitetin e Maryland-it. Ai ka përvojë në udhëheqje projektesh të mëdha, organizata ndërkombëtare dhe ligjërim në bazat ushtarake amerikane.

Sipas Abdixhikut, Azemi përfaqëson një gjeneratë që kombinon dijen teknike me vizionin strategjik dhe është i gatshëm të vendosë qytetarin në qendër të vendimmarrjes, duke punuar me transparencë dhe përkushtim për zhvillimin e Ferizajt.

Lajme të fundit

Aktgjykimi përplas Qorollin me Grudën, deputeti i PDK’së:...

VV e zyrtarizon Taulant Kelmendin kandidat për kryetar të Pejës

Haziri: Vendimi i Kushtetueses konfirmoi qëndrimin e LDK-së

​Vrasja në Tetovë, tre persona lirohen, një 15 vjeçar po merret në pyetje