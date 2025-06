Abdixhiku pret përfaqësuesit e Lutjeve të Mëngjesit nga SHBA: Kosova ka nevojë për dorën e miqësisë

Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku ka pritur përfaqësuesit e organizatorët e Lutjeve të Mëngjesit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Ai përmes një postimi në Facebook ka shkruar se Kosova ka nevojë sot edhe më shumë për dorën e miqësisë dhe shkroi se në secilën kthesë të vështirë, kemi pasur praninë dhe mbështetjen e miqve amerikanë.

“Zotërinjtë Van Voung, Steve Savelich dhe Ray Schmidt, të shoqëruar nga profesor Shala, i pritëm së bashku me Besianin, Armendin e Visarin. I falënderova për ndihmesën e vazhdueshme që ky organizim shumë dekadësh i ka dhënë Kosovës dhe përfaqësuesve tanë nëpër kohë. Kosova ka nevojë sot edhe më shumë për dorën e miqësisë. Rrugëtimi ynë politik nuk ka qenë i lehtë. Por në secilën kthesë të vështirë, kemi pasur praninë dhe mbështetjen e miqve tanë amerikanë – në lutje, në ndihmë, në vizion të përbashkët”, tha ai.

Kreu i LDK-së tutje u shpreh se Lutjet e Mëngjesit janë simbol i bashkimit shpirtëror dhe politik.

“Lutjet e Mëngjesit janë simbol i bashkimit shpirtëror dhe politik – vend ku dallimet tejkalohen për hir të paqes, mirëkuptimit dhe dashurisë për tjetrin. Në këtë frymë u ndërtua miqësia Kosovë–SHBA. Dhe në këtë frymë duhet ta ruajmë e ta thellojmë. LDK, si partia që e vendosi raportin tonë me Perëndimin në themel të identitetit shtetëror të Kosovës, do të vazhdojë të jetë ura e këtij bashkëpunimi të shenjtë. Do të jemi gjithnjë falënderues e gjithnjë të angazhuar për ta ruajtur këtë aleancë, si pasuri të popullit tonë”, ka shkruar tutje Abdixhiku.