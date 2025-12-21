Abdixhiku premton se do t’i mbështes çiftet e reja me mbulim të interesit për banesën e parë

Mbështetje për çiftet e reja, ka premtuar Lumir Abdixhiku nga tubimi në Ferizaj, të cilin po e mban me qytetarët e kësaj ane. Sipas tij, kjo do të bëhet që jeta mos të nisë me ankth financiar. “Mbështetja vazhdon edhe për çiftet e reja, me mbulim të interesit për banesën e parë, që jeta të…

Lajme

21/12/2025 19:08

Mbështetje për çiftet e reja, ka premtuar Lumir Abdixhiku nga tubimi në Ferizaj, të cilin po e mban me qytetarët e kësaj ane.

Sipas tij, kjo do të bëhet që jeta mos të nisë me ankth financiar.

“Mbështetja vazhdon edhe për çiftet e reja, me mbulim të interesit për banesën e parë, që jeta të mos nisë me ankth financiar. Këto politika e mbajnë fuqinë punëtore këtu, në Ferizaj, në Kosovë”, ka deklaruar Abdxhiku.

Tutje ai foli edhe për ciklin e jetës, siç e kanë quajtur në programin qeverisës të tyre, ku do të mbështesin financiarisht fëmijë që nga lindja, e deri në moshën 21 vjeçare, deri tek punësimi.

Artikuj të ngjashëm

December 21, 2025

Njësia MSU e KFOR-it zhvillon ushtrime të Betejës së Afërt në Prishtinë

December 21, 2025

​Rutte: Putin, pengesa kryesore për paqen në Ukrainë

Lajme të fundit

Njësia MSU e KFOR-it zhvillon ushtrime të Betejës së Afërt në Prishtinë

Futbollisti i vitit në futbollin kosovar shpallet Arb Manaj i Dritës

​Rutte: Putin, pengesa kryesore për paqen në Ukrainë

KQZ: Në secilën komunë ka vetëm një Qendër të Votimit me kusht