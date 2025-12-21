Abdixhiku premton se do t’i mbështes çiftet e reja me mbulim të interesit për banesën e parë
Mbështetje për çiftet e reja, ka premtuar Lumir Abdixhiku nga tubimi në Ferizaj, të cilin po e mban me qytetarët e kësaj ane.
Sipas tij, kjo do të bëhet që jeta mos të nisë me ankth financiar.
“Mbështetja vazhdon edhe për çiftet e reja, me mbulim të interesit për banesën e parë, që jeta të mos nisë me ankth financiar. Këto politika e mbajnë fuqinë punëtore këtu, në Ferizaj, në Kosovë”, ka deklaruar Abdxhiku.
Tutje ai foli edhe për ciklin e jetës, siç e kanë quajtur në programin qeverisës të tyre, ku do të mbështesin financiarisht fëmijë që nga lindja, e deri në moshën 21 vjeçare, deri tek punësimi.