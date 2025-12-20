Abdixhiku premton: Do të përfundojmë magjistralen Klinë- Gjakovë

“Dukagjini do të ketë prioritet në lidhjen infrastrukturore, në mbështetjen e bujqësisë dhe përpunimit, në bizneset familjare dhe në sistemet e ujitjes”, ka thënë Lumir Abdxhiku gjatë tubimit me qytetarët në Deçan. Ai tutje foli edhe për prioritetet e tjera të programit qeverisës. Sipas tij është prioritet i lartë përfundimi i magjistrales Klinë-Gjakovë. “Do të…

“Dukagjini do të ketë prioritet në lidhjen infrastrukturore, në mbështetjen e bujqësisë dhe përpunimit, në bizneset familjare dhe në sistemet e ujitjes”, ka thënë Lumir Abdxhiku gjatë tubimit me qytetarët në Deçan.

Ai tutje foli edhe për prioritetet e tjera të programit qeverisës. Sipas tij është prioritet i lartë përfundimi i magjistrales Klinë-Gjakovë.

“Do të përfundojmë magjistralen Prishtinë-Pejë; do të jetë prioritet Kombëtar. Do të përfundojmë magjistralen Klinë-Gjakovë me prioritet”, theksoi ai.

