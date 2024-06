Abdixhiku poston fotografi me familje: Nga familja jonë, tek e juaja, me fat Bajramin! Kryetari i LDK’së, Lumir Abdixhiku, ka postuar një fotografi me bashkëshorten dhe vajzat e tij. Përmes kësaj fotografie, Abdixhiku ka uruar të gjithë besimtarët myslimanë për festën e Kurban Bajramit