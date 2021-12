Abdixhiku për vdekjen e senatorit Dole: SHBA humbi një patriot të vërtetë, Kosova humbi një mik të madh

Dole ndërroi jetë sot në mëngjes në moshën 98 vjecare. Abdixhiku thotë se me vdekjen e tij, SHBA ka humbur një patriot të vërtetë e Kosova ka humbur një mik të madh.

“Pusho në paqe Senator Bob Dole. SHBA humbi një patriot të vërtetë; Kosova humbi një mik të madh”, shkruan ai në rrjetin social Tëitter.

Tutje Abdixhiku thotë se emri i Dole është gdhendur përjetësisht në themelet e shtetit tonë.

“Senatori Dole ishte një mbështetës i shquar i lëvizjes sonë për liri, pavarësi dhe demokraci. Emri i tij është gdhendur përjetësisht në themelet e shtetit tonë”, shtoi ai.

Rest in peace Senator Bob Dole. US lost a true patriot; Kosovo lost a great friend.

Senator Dole was an outstanding supporter of our movement for freedom, independence and democracy. His name is eternally engraved in the foundations of our state. pic.twitter.com/FMRcif8P5o

— Lumir Abdixhiku (@LumirAbdixhiku) December 5, 2021