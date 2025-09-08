Abdixhiku për triumfin e Kosovës naj Suedisë: Historike, fitorja më e madhe e jona

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lumir Abdixhiku, e ka quajtur fitore historike atë të kombëtares së Kosovës ndaj Suedisë. Kosova mposhti 2 me 0 Suedinë në kuadër të kualifikimeve për kampionatin botëror. “Djem si tanët! Një fitore historike, më e madhja e jona. Humbja me Zvicrën nuk na rrëzoi; përkundrazi, na dha forcë…

Sport

08/09/2025 23:33

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lumir Abdixhiku, e ka quajtur fitore historike atë të kombëtares së Kosovës ndaj Suedisë.

Kosova mposhti 2 me 0 Suedinë në kuadër të kualifikimeve për kampionatin botëror.

“Djem si tanët! Një fitore historike, më e madhja e jona. Humbja me Zvicrën nuk na rrëzoi; përkundrazi, na dha forcë të ngrihemi më lart. Ky është ekipi që kthen dhimbjen në motiv, rënien në ngritje dhe çdo sfidë në krenari. Një ekip që luan me zemër, me shpirt e me dinjitet; dhe një popull që ringrihet gjithmonë me ta. Kjo është Kosova jonë”, ka shkruar Abdixhiku.

Artikuj të ngjashëm

September 8, 2025

UEFA shkruan për spektaklin në “Fadil Vokrri”: Kosova tronditi Suedinë...

September 8, 2025

Kosovë – Suedi, nis pjesa e dytë në “Fadil Vokrri”

September 8, 2025

Kosova kalon në epërsi ndaj Suedisë

September 8, 2025

Kosova sfidon Suedinë në “Fadil Vokrri”, formacionet zyrtare

September 8, 2025

Leverkuseni gjen trajnerin e ri pas shkarkimit të Ten Hag

September 7, 2025

Përzgjedhësi i Suedisë e vlerëson Kosovën, flet edhe për Isak

Lajme të fundit

UEFA shkruan për spektaklin në “Fadil Vokrri”: Kosova...

Sulmet ndaj Kushtetueses, Nimani: Për keqardhje kur ndërkombëtarët...

Mandatimi i Kurtit për kryeministër vlerësohet veprim politik,...

Vdes një i paraburgosur në Qendrën Korrektuese të Hajvalisë