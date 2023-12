Abdixhiku për takimin me Osmanin për draft-statutin: Do të shkojmë Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, është shprehur i gatshëm të shkojë në takimin që presidentja Vjosa Osmani ka paralajmëruar me partitë opozitare. Pas takimit më Këshillin e Përgjithshëm të LDK-së, Abdixhiku ka thënë se qëndrimet e tij kritike për Asociacionin do t`i shpreh edhe në takim me presidenten Osmani. Sipas tij, drafti-statuti i pranuar nga…