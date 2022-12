Abdixhiku për rastin në Pejë: Qeveri e paaftë, që 75 ditë pa ministër të Shëndetësisë

Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku ka folur për rastin skandaloz në Pejë, ku një foshnje e vdekur, nga neglizhenca e stafit u fut në rrobalarëse.

Me anë të një postimi në Facebook, Abdixhiku ka drejtuar gishtin kah Ministria e Shëndetësisë, duke rikujtuar faktin që ky dikaster është që 75 ditë pa udhëheqës, shkruan lajmi.net.

“As kaq pak s’mund të bëjnë! As kaq pak s’mund t’i japin shëndetësisë. Ndërsa, do të duhej të flisnim për spitale të reja, pajisje e barna më shumë, paga më të larta, shërbime më të denja e sigurime të shëndetësore për qytetarë që shpenzojnë qindra miliona euro jashtë vendit – ne jemi në pritje të një ministri pas 75 ditëve. Dhe as kaq pak s’mund të bëjnë; as edhe një ministër ta caktojnë”, ka shkruar ai.

Në këtë kuadër, ai e ka quajtur qeverinë “të paaftë dhe të papërgjegjshme”.

Sot bëhen 75 ditë që Kosova nuk ka Ministër të Shëndetësisë; të tretin në më pak se dy vite qeverisje. Plot 75 ditë për të caktuar një përgjegjës – një njeri të vetëm – në krye të sektorit më të rëndësishëm të shoqërisë kosovare.

As kaq pak s’mund të bëjnë! As kaq pak s’mund t’i japin shëndetësisë. Ndërsa, do të duhej të flisnim për spitale të reja, pajisje e barna më shumë, paga më të larta, shërbime më të denja e sigurime të shëndetësore për qytetarë që shpenzojnë qindra miliona euro jashtë vendit – ne jemi në pritje të një ministri pas 75 ditëve. Dhe as kaq pak s’mund të bëjnë; as edhe një ministër ta caktojnë.

Qeveri e paaftë. Qeveri e papërgjegjshme.

Skandalet në spitalet tona kanë adresë!