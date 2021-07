Abdixhiku për kandidaturën e Halimit për Ferizajn: Ndër më të dashurat

Me anë të një postimi në Facebook, Abdixhiku ka thënë se kandidatura e Halimit është ndër më të dashurat dhe më domëthënëset për LDK-në, shkruan lajmi.net.

“Një ndër kanditaturat më të dashura e domethënëse tona ështe kjo e Sibelit. Një sociologe e dalluar, doktorante në Departamentin e Sociologjisë, aktiviste e të drejtave të njeriut, nënë e përkushtuar, bashkëpunëtore e jashtëzakonshme, Sibel Halimi është një grua që merr përsipër me plot bindje e përkushtim garën tonë në Ferizaj. Në qytetin e njerëzve punëtorë, e mundësive për zhvillim, në qytetin e jetës e gjallërisë, Sibeli do të ndërtojë një ekipë sa profesionale aq edhe të përkushtuar për të transformuar rrënjësisht qytetin aty”, ka shkruar ai.

Madje sipas Abdixhikut, Halimi është profile i një veprimtareje me të cilën do të ndërohet dekada e ardhshme politike e LDK-së.

Postimi i plotë:

Sibel Halimi është kandidatja jonë për Ferizaj!

Sibeli do të jetë model për shumë vajza të reja që ëndërrojnë një ditë jetën në shërbim të vendit. Do të jetë zë i grave, i drejtësisë e barazisë. Përvoja e gjatë e saj në këtë drejtim është garancë e fortë për këtë qëndrim. Ata që kanë patur rastin të punojnë me të – përfshirë dhe mua e kolegët në LDK – ndjehen të përmbyshur me një angazhim të saj sa njerëzor e aq edhe përmbajtësor.

Falenderoj degën e LDK-së në Ferizaj për këtë propozim. Do ta mbështes me plot vullnet të njëjtin në Kryesi. Sibel Halimi është pikërisht profili i një veprimtareje të LDK-së me të cilën do ta ndërtojmë dekadën tonë të ardhshme politike.

Të priftë e mbara Sibel!. /Lajmi.net/