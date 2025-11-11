Abdixhiku për aktakuzën ndaj Rozeta Hajdarit: E pritshme, VV e kishte sabotuar Komisionin Hetimor
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku ka folur në lidhje me aktakuzën e Prokurorisë Speciale ndaj ish-ministres së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari.
Ai tha se kjo gjë ka qenë e pritshme, për siç u shpreh ai, “neve që kemi parë se çfarë ka ndodhur në të vërtetë aty”.
“E pritshme për neve që kemi parë se çfarë ka ndodhur në të vërtetë aty. Pra, për secilin njeri që ka qenë i përfshirë në këtë skandal të jashtëzakonshëm, të turpshëm, pra të prekjes së rezervave shtetërore, ka qenë gjë e pritshme dhe për më tepër e vulosur me mënyrën se si Lëvizja Vetëvendosje sillej në Komisionin Hetimor, të cilin e kishte sabotuar”, tha ai për Klanin.
“Ne kishim ngritur një Komision Hetimor i cili asnjëherë nuk arriti të funksionalizohej në plotni, për shkak të sabotimit fizik të deputëve të asaj kohe të shumicës”, u shpreh Abdixhiku.