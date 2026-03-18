Abdixhiku paralajmëron zgjedhje në këtë pranverë: LDK po kthehet qysh e kemi dashtë – si një shtëpi e madhe!
Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka paralajmëruar mundësinë e zgjedhjeve të reja, duke theksuar se partia e tij po hyn në këtë periudhë e bashkuar dhe më e fuqishme. Ai u shpreh se LDK po rikthehet si një “shtëpi e madhe”, duke sinjalizuar mobilizim politik në prag të zhvillimeve të reja në…
Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka paralajmëruar mundësinë e zgjedhjeve të reja, duke theksuar se partia e tij po hyn në këtë periudhë e bashkuar dhe më e fuqishme.
Ai u shpreh se LDK po rikthehet si një “shtëpi e madhe”, duke sinjalizuar mobilizim politik në prag të zhvillimeve të reja në vend.
“Këtë herë pranvera, po na gjenë bashkë. LDK po kthehet qysh e kemi dashtë – e bashkuar, e fortë, si një shtëpi e madhe”, shkruan Abdixhiku.