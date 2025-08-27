Abdixhiku: Nuk mund të qeveris me dikë që e shkel Kushtetutën
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka thënë se nuk mund të bashkëpunojmë më një parti që denigron çdo institucion të Kosovës.
Ai ka folur në Debat Plus për akuzat e Vetëvendosjes së LDK “është me Serbinë” sa i përket certifikimit të Listës Serbe.
“PZAP ka vendosur me obligim që të certifikohet Lista Serbe. Ministria e Punëve të Brendshme ka çu letër ka thënë në rregull është me Listën Serbe, Ministria e Punëve të Jashtme nuk ka dërgu asnjë dokument dhe PZAP ka certifikuar. Por ky vazhdon me këtë narracion. Nuk jemi me Serbinë, por je duke e denigruar Kushtetutën. E denigron Gjykatën Supreme, Kuvendin dhe për këtë ne duhet të dalim kundër sepse kjo nuk është Kosova ime”, ka thënë Abdixhiku.
Sipas Abdixhiku, VV në vazhdimësi ka denigruar Gjykatën Kushtetuese dhe Supreme.
“Ka vendim të Gjykatës Supreme që thotë s’mundesh me qenë edhe ministër edhe deputet dhe vazhdon me i pas 10-15 ministra që janë edhe ministra edhe deputetë. S’ta bon hesap kurrkush Gjykatën Supreme të Republikës së Kosovës”, ka thënë ai.
“Ata i kanë pasur partnerë të koalicionit. A po harrojnë që Slavko Simiçi është votuar prej Vetëvendosjes para 4 viteve”, ka thënë Abdixhiku.