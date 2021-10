Abdixhiku: Nuk do të lejojmë që VV ta kontrollojë drejtësinë kundër kundërshtarëve politik

Në një intervistë me gazetarin Çim Peka, Abdixhiku thotë se do ta pranojnë një sistem vettingu në koordinim të plotë me BE-në dhe SHBA-të.

“Kur kemi biseduar me komnitetit ndërkombëtar, gjithmonë kemi thonë mos ta bëjmë si Shqipëria. Tani reforma në drejtësi është e domosdoshme. Një përdhunues i një të miture dënohet me 8 muaj burgim, dhuna ndaj grave e familjeve shkon e padënuar në pjesën më të madhe, dhe si për mrekulli i kanë si të garantuara pjesën më të madhe të shërbyesve të drejtësisë në favor të tyre në momentin që vijnë në pushtet.

Kemi probleme bazike me drejtësinë, por vettingu si mjet i përmirësimit të sistemit është domosdoshmëri, por si mjet i pushtetit për të kontrolluar këtë sistem kundër kundërshtarët politik është i pamundur dhe i padrejtë, këtë nuk do ta lejojmë. Ne do ta pranojmë një sistem vettingu me koordinim të plotë me BE-se dhe SHBA-së”, tha Abdixhiku.

Sa i përket qëndrimit të SHBA-së për vettingun në drejtësi, Abdixhiku thotë se SHBA-të ende nuk kanë ndonjë qëndrim lidhur me këtë.

“Ka një përplasje mes BE-së dhe propozimit të Qeverisë… Nuk ka një qëndrim të SHBA-së për këtë”, shtoi ai.