Abdixhiku nga Zvicra: Të fala nga mërgata e Lidhjes
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku ka publikuar fotografi nga tubimi që LDK-ja e mbajti në Grenchen të Zvicrës. Sipër fotografive, ai shkroi: “Të fala nga Mërgata e Lidhjes.“. Ata që ishin të pranishëm atje, i falënderoi. “Zvicër, Grenchen, ju faleminderit!”, shkroi Abdixhiku në një postim në Facebook.
