Abdixhiku: Në Prishtinë jemi rikthyer si parti e parë pas 12 vitesh veç me punë

Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, është deklaruar sërish për rezultatin zgjedhor në Prishtinë, duke thënë se partia e tij është rikthyer si e para në kryeqytet vetëm me punë. Në një postim në FB, Abdixhikum thotë se “sot, struktura e LDK-së në Kryeqytet, me 5 degë e 83 nëndegë është par ekselancë! Guri, siç i…

13/10/2025 19:15

Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, është deklaruar sërish për rezultatin zgjedhor në Prishtinë, duke thënë se partia e tij është rikthyer si e para në kryeqytet vetëm me punë.

Në një postim në FB, Abdixhikum thotë se “sot, struktura e LDK-së në Kryeqytet, me 5 degë e 83 nëndegë është par ekselancë! Guri, siç i themi ne. Model për secilin qytet. Prandaj prijmë me parti e kandidat në Prishtinë”, shprehet Abdixhiku.

Postimi i tij i plotë:

