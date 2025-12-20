Abdixhiku: Ne jemi gati për udhëheqje, besoj se populli do ta vlerësojë LDK-në

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, kandidat për kryeministër për zgjedhjet e 28 dhjetorit, Lumir Abdixhiku, në emisionin “Jehona Politike” në Klan Kosova, ka thënë se partia e tij është gati të udhëheqë me vendin. Por, ai tha se kjo nuk mjafton, dhe se për këtë duhet të jenë gati edhe qytetarët e Kosovës. “Qytetarët…

Lajme

20/12/2025 22:12

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, kandidat për kryeministër për zgjedhjet e 28 dhjetorit, Lumir Abdixhiku, në emisionin “Jehona Politike” në Klan Kosova, ka thënë se partia e tij është gati të udhëheqë me vendin.

Por, ai tha se kjo nuk mjafton, dhe se për këtë duhet të jenë gati edhe qytetarët e Kosovës.

“Qytetarët e Kosovës e përcaktojnë të ardhmen e vendit, jo vetëm të ardhmen time. Qëllimi ynë nuk është për të rehabilituar veten, por vendin. Të thyejmë një lloj mediokriteti politik, dhe kjo duhet të bëhet nga një gjeneratë e re politike. LDK është e gatshme, ka qenë e gatshme, por kjo nuk mjafton, duhet të jetë edhe populli, dhe besoj se do ta vlerësojnë LDK-në jo vetëm për vitin e fundit, por duhet të shihet LDK-ja si proces nga 2021 e tutje, por patjetër edhe para saj, me të gjitha forcat e grumbulluara rreth vetes me programin politik që e ka, me njerëzit që i ka, dhe unë që kam nderin t’i prij një liste të shkëlqyeshme të 100 kandidatëve”.

“Shpresoj që populli i Kosovës ta sheh këtë, se LDK ka njerëz, ka një program, dhe e ka potencialin për të sjellë atë stabilitetin për të cilin po flasim”, u shpreh Abdixhiku.

Artikuj të ngjashëm

December 20, 2025

Ndalet rryma në tubimin e PDK-së në Klinë, Hamza: Më 28...

December 20, 2025

Trump nënshkruan urdhrin, SHBA synon kthimin e njerëzve në Hënë deri...

Lajme të fundit

Ndalet rryma në tubimin e PDK-së në Klinë,...

Trump nënshkruan urdhrin, SHBA synon kthimin e njerëzve...

Limaj: Nëse NISMA nuk është në parlament, opozita nuk ka me qeverisë

Juventusi fiton derbin ndaj Romës