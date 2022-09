Abdixhiku: Në dimër do të kemi paralizim të gjithë shoqërisë Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku ka thënë se dimri do të jetë i vështirë sa i përket mungesës së energjisë elektrike dhe kjo do të jetë kosto për shkak se Qeveria e cila nuk ka bërë asgjë në këtë drejtim. Abdixhiku tha se kjo qeveri lere më që nuk ka bërë asgjë…