Abdixhiku-Mustafës: Më turpëron fakti që një parti si LDK ka mbetur me 12% Kryetari i LDK-së Lumir Abdixhiku ka komentuar videot që ka lëshuar së fundmi Lëvizja Vetëvendosje, ku opozitari është i etiketuar. Ai në “Debat Plus” ka thënë se LVV është në panik, prandaj sipas tij po merret me të kaluarën. “Ata që dy vite qeverisje nuk kanë çfarë të prezantojnë, prandaj merren me të kaluarën”. Duke…