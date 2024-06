Abdixhiku me telegram ngushëllimi me rastin e vdekjes së Prenk Gjetajt: Kontributi i tij s’do të harrohet kurrë Kreu i LDK-së, Lumir Abdixhiku, ka dërguar telegram ngushëllimi me rastin e vdekjes së profesorit kosovar Prenk Gjetaj. Abdixhiku në letrën e tij ka shkruar se Gjetaj ka lënë një trashëgimi të madhe dhe se kontributi i tij si atdhetar, kryetar komune dhe dege i LDK-së në Klinë s’harrohen kurrë. “Ai na la një trashëgimi…