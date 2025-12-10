Abdixhiku: Me gratë aktiviste zgjedhim shpresën — LDK-ja fuqizon rolin e grave në politikë
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka zhvilluar një mbrëmje me aktivistet, asambleistet e sapozgjedhura dhe kandidatet gra të LDK-së, duke theksuar se e ardhmja e vendit nis me angazhimin e tyre.
Në postimin e tij, Abdixhiku u shpreh se gratë aktiviste i japin politikës frymën e qytetarisë, maturisë dhe të ardhmes, raporton lajmi.net
Ai tha se në çdo bisedë me to ka parë dashuri për Kosovën dhe vendosmëri për ta çuar vendin përpara.
“E ardhmja që duam fillon me to! Forca që na duhet nis me to! Prandaj me gratë aktiviste zgjedhim shpresën!”, shkroi Abdixhiku, duke theksuar se është krenar dhe mirënjohës për energjinë dhe idetë që ato sjellin.
Postimi i plotë:
E ardhmja që duam fillon me to!
Forca që na duhet nis me to!
Prandaj me gratë aktiviste zgjedhim shpresën!
Sonte pata kënaqësinë të kaloj një mbrëmje të veçantë me aktivistet gra të jashtëzakonshme; me asambleistet e zgjedhura nga zgjedhjet e fundit lokale dhe me kandidatet gra në listën tonë për zgjedhjet e ardhshme. Gra të forta, profesioniste, të angazhuara dhe të përkushtuara që i japin politikës sonë frymën e qytetarisë, maturisë dhe të ardhmes.
Në çdo bisedë e në çdo mendim të tyre, pashë një gjë të përbashkët: dashurinë për Kosovën dhe vendosmërinë për ta çuar këtë vend përpara. Me to, rrugëtimi ynë bëhet më i drejtë, më i mençur dhe shumë më i fuqishëm.
Jam krenar për secilën prej tyre. Jam mirënjohës për energjinë, idetë dhe besimin që sollën sonte. Kosova ka nevojë për zërin, guximin dhe mendjen e tyre.
Me 76 asambleistet e zgjedhura, e me 37 gra kandidate, folëm për angazhim në fushat, për takime me familje e me gra anembanë Kosovës. Gruaja aktiviste duhet të jetë shembull për secilën vajzë të re që ëndërron, beson e jeton në Kosovën me të ardhmen e bukur.
Ne do të rikthejmë shpresën bashkë; me gratë në ballë të ndryshimit./Lajmi.net/