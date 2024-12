Abdixhiku mbledh nesër 150 bizneset më të mëdha në Kosovë, prezanton projektet kryesore Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, do të mbajë nesër një takim me 150 bizneset më të mëdha në Kosovë – gjë që deri më tash asnjë partitë tjera në Kosovë nuk e ka bërë. Ai pritet t’ua prezantojë atyre projektet kryesore që LDK do të zhvillojë në vitet në vazhdim. Abdixhiku po…