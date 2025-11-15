Abdixhiku: Le të fitojmë në Playoff, për të gjitha ëndrrat që i kemi pasë dikur

Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, ka thënë se Republika e Kosovës po shkëlqen, derisa ka uruar Kombëtaren për fitoren në ndeshjen ndaj Sllovenisë. Në një postim në Facebook, ai ka falënderuar Dardanët duke u thënë kjo është një arritje historike që i bënë të gjithë krenarë. “Le të fitojmë në play-off. Për të gjitha ëndrrat…

Lajme

15/11/2025 23:35

Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, ka thënë se Republika e Kosovës po shkëlqen, derisa ka uruar Kombëtaren për fitoren në ndeshjen ndaj Sllovenisë.

Në një postim në Facebook, ai ka falënderuar Dardanët duke u thënë kjo është një arritje historike që i bënë të gjithë krenarë.

“Le të fitojmë në play-off. Për të gjitha ëndrrat që i kemi pasë dikur. Për rrugëtimin e një shteti që s’ka me u ndalë kurrë”.

“Për fanellën. Për flamurin. Për Kosovën”, ka thënë Abdixhiku.

Ai ka uruar edhe Shqipërinë për fitoren ndaj Andorrës që pati të enjten.

Artikuj të ngjashëm

November 15, 2025

Strasburgu nesër frymon shqip, protestohet kundër procesit në Hagë

November 15, 2025

Wesley Clark në fokus – dëshmia e tij nis të hënën...

Lajme të fundit

Strasburgu nesër frymon shqip, protestohet kundër procesit në Hagë

Fjalimi i fuqishëm i kapitenit Rrahmani pas fitores:...

Wesley Clark në fokus – dëshmia e tij...

Parashikimi i motit për të dielën