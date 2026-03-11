Abdixhiku: LDK synon bashkimin e madh të së djathtës, Vjosa Osmani pjesë e projektit

Kryetari i LDK-së ka folur për mundësinë e një bashkimi të madh të së djathtës në Kosovë, duke theksuar se në këtë projekt një rol të rëndësishëm do ta kishte edhe presidentja aktuale, Vjosa Osmani. Ai tha se Osmani aktualisht mban postin e presidentes dhe për këtë arsye nuk mund të flitet më gjerësisht për…

Lajme

11/03/2026 22:13

Kryetari i LDK-së ka folur për mundësinë e një bashkimi të madh të së djathtës në Kosovë, duke theksuar se në këtë projekt një rol të rëndësishëm do ta kishte edhe presidentja aktuale, Vjosa Osmani.

Ai tha se Osmani aktualisht mban postin e presidentes dhe për këtë arsye nuk mund të flitet më gjerësisht për angazhime politike, por theksoi se në një projekt të madh të së djathtës ajo do ta kishte vendin e saj të padiskutueshëm ndonjëherë.

“Është koha për bashkim të madh dhe jo për interesa individuale. Nuk kemi njerëz për të humbur dhe të gjitha potencialet duhet të bashkohen,” tha ai.

Ai shtoi se është i përkushtuar për ta rikthyer dhe forcuar të djathtën në Kosovë përmes një bashkimi sa më të gjerë politik, ku të gjithë ata që besojnë në vlerat e së djathtës dhe në orientimin properëndimor të vendit mund të gjejnë vendin e tyre.

Artikuj të ngjashëm

March 11, 2026

Gjendet në Dresden të Gjermanisë një bombë 250 kg nga Lufta...

March 11, 2026

Kosova mundëson riatdhesimin e shtetasve të Bosnjë-Hercegovinës nga Riadi në Prishtinë...

March 11, 2026

Tahiri: Kriza politike lidhet me pangopshmërinë e Kurtit për pushtet

March 11, 2026

Kos: Shqipëria një nga vendet kryesuese në procesin e anëtarësimit

March 11, 2026

Prokuroria në Prishtinë ndalon këngëtarin Gjesti për tri vepra penale, ndër...

March 11, 2026

Starmer mbron vendimin për ta mbajtur Mbretërinë e Bashkuar jashtë luftës...

Lajme të fundit

Gjendet në Dresden të Gjermanisë një bombë 250...

Kosova mundëson riatdhesimin e shtetasve të Bosnjë-Hercegovinës nga...

Tahiri: Kriza politike lidhet me pangopshmërinë e Kurtit për pushtet

Kos: Shqipëria një nga vendet kryesuese në procesin e anëtarësimit