Abdixhiku: LDK punon, ndërsa për sulme ndaj mediave, ambasadave e gjyqtarëve i keni ata të tjerët Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka publikuar disa pamje nga renovimi i bërë në 100 objekte shëndetësore në Prishtinë. Me këto pamje, Abdixhiku është krenuar me LDK-në dhe me punën që sipas tij LDK po e bënë në komunat përkatëse. Ai tha se LDK punon, kurse pushteti kritikon mediat, bizneset , ambasadat,…